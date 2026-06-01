Lo que me dice Rate sobre Orihuela

-Esta ciudad, Orihuela, está mejorando.

-¿Sí? ¿En qué cuestión en concreto, Rate?

Rate se frota la frente con la palma de la mano derecha, como tratando de encontrar en la memoria las palabras con las que pueda responder de forma adecuada a mi pregunta.

-En un par de asuntos, Miguel, sobre todo en un par de cosas.

Hay que advertir que Rate es un paseante empedernido. Y los que son como él aguzan el sentido de la observación crítica, y cuando dan una opinión suelen tratar de ser extremadamente imparciales.

-El caso es que, por un lado, la Concejalía de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos está procurando que los parques y los jardines se desinfecten ante la plaga de mosquitos que nos invade desde hace unas semanas.

Y esa misma concejalía ha renovado los contenedores de basura, contenedores que no hace tanto daba pena verlos porque muchos estaban destrozados por actos vandálicos.

-Estoy de acuerdo contigo, Rate, en que la Orihuela del interior está mejor. Pero la otra, la de la costa, se queja de estar abandonada.

-Ese ha sido siempre el gran fallo de todos los gobiernos municipales de la última década. Y antes de que llegue el verano sería conveniente que este gobierno de ahora se ponga ya mismo manos a la obra.

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-Lo tienen que hacer ya mismo, desde luego. Porque se corre el riesgo inminente de que Orihuela Costa pierda su prestigio como lugar de excelencia turística residencial.