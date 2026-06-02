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Enrique Riquelme, el candidato alicantino

Enrique Riquelme, este domingo en el Real Madrid-Granada de Liga F.

Enrique Riquelme, este domingo en el Real Madrid-Granada de Liga F. / AFP7 vía Europa Press

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Gabriel Barco

Hace años, pues el personaje en cuestión apenas contaba dos años, estuve en la dirección de una obra singular: "El eje Crevillent-Torrevieja" que daría más tarde origen a uno de los sentidos de la Autopista (AP-7) Alicante-Crevillent-Cartagena. Mucho del material salió de la cantera de su padre. Hace cinco años coincidí con Enrique. Me parece muy loable presentar candidatura a la presidencia del Real Madrid para disputársela a Florentino Pérez, presidente también de la constructora ACS. Como ingeniero que fui de la administración pública a ACS la bauticé como "Adjudicación de Contratos Segura".

La alternancia y la renovación son necesarias en la vida y Florentino creo que necesita descansar. Por cierto, nunca me gustó el nuevo himno del equipo, parece del Opus Dei.

Con siete años, en 1963, en compañía de mi abuelo y mi padre, asistí al primer partido contra el Córdoba, en el estadio Santiago Bernabeu de entonces, no el Túper de hoy en día. Volver al himno antiguo y a las raíces del Madrid es muy necesario.

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Esperemos que la suerte te acompañe; si no, te hago una propuesta que te vamos a agradecer los alicantinos y en particular los herculanos. Si ganas las elecciones, acoge al Hércules bajo tu protección y si no ganaras, hazte cargo del Macho Hercules. Es un ruego y una súplica.

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