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Cultura para todos

Spring Festival 2026: así se vivió la gran fiesta de la música en Alicante

Spring Festival 2026: así se vivió la gran fiesta de la música en Alicante / Roberto Milán

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Elena Ruiz Arroyo

La cultura debe ser accesible, no un lujo. Ir al cine, al teatro, a un concierto o a una exposición se ha convertido en una decisión económica más que una elección cultural. Y eso nos empobrece a todos.

La cultura te brinda un conocimiento y libertad que, cuando queda reservada solo para quienes pueden pagarla sin mirar el precio, deja de cumplir su función social. Las administraciones deberían impulsar bonos, descuentos y programación gratuita en mayor medida, ya que no se trata de entretener, sino de formar. Recortar el acceso a la cultura es fomentar la incultura para el ciudadano y sesgar su capacidad crítica.

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No se trata de distraer a masas pasivas consumistas, se trata de formar ciudadanos críticos activos y pensantes independientes. Un país que separa la cultura de la dignidad económica termina hablando solo de consumo materialista vacío, no de pensamiento libre y profundo. Ampliar el presupuesto nacional de cultura, aumentar las opciones de entradas gratuitas para todos los públicos, ofrecer bibliotecas con cultura digital streaming u ofrecer festivales con precios para todos los bolsillos, puede ser el inicio de un camino que vaya en contra de la incultura para todos.

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