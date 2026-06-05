Cartas de los lectores
Cultura para todos
Elena Ruiz Arroyo
La cultura debe ser accesible, no un lujo. Ir al cine, al teatro, a un concierto o a una exposición se ha convertido en una decisión económica más que una elección cultural. Y eso nos empobrece a todos.
La cultura te brinda un conocimiento y libertad que, cuando queda reservada solo para quienes pueden pagarla sin mirar el precio, deja de cumplir su función social. Las administraciones deberían impulsar bonos, descuentos y programación gratuita en mayor medida, ya que no se trata de entretener, sino de formar. Recortar el acceso a la cultura es fomentar la incultura para el ciudadano y sesgar su capacidad crítica.
No se trata de distraer a masas pasivas consumistas, se trata de formar ciudadanos críticos activos y pensantes independientes. Un país que separa la cultura de la dignidad económica termina hablando solo de consumo materialista vacío, no de pensamiento libre y profundo. Ampliar el presupuesto nacional de cultura, aumentar las opciones de entradas gratuitas para todos los públicos, ofrecer bibliotecas con cultura digital streaming u ofrecer festivales con precios para todos los bolsillos, puede ser el inicio de un camino que vaya en contra de la incultura para todos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Por qué Alicante se ha llenado de “zapateros”: la explicación detrás de la invasión de estos bichos rojos y negros
- Un profesor se cuelga de un puente de Elche para exigir a Llorca que reanude la negociación con los sindicatos
- Arenales del Sol estrenará en julio su primer supermercado
- La Iglesia aparta a un subdirector del colegio Agustinos de Alicante por abusos sexuales
- El Gobierno suspende cautelarmente la licitación del transporte en ambulancia de la Comunidad por un recurso interpuesto por Calp
- La última oferta de Educación para acabar con la huelga: 3.338 millones hasta 2031 para aumentar docentes, bajar ratios y subir sueldos
- Un menor británico nacido en España reclama su derecho a la residencia ante la justicia de Alicante
- Los nacidos entre 1956 y 1961 afrontan un cambio clave en el carnet de conducir: así les afectará