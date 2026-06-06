Cartas de los lectores
La entrecortada pensión
Francisco Javier Sotés Gil
Leí en INFORMACIÓN el tema referido a las pensiones y respecto a la cantidad de millones de euros que se destinan a su pago. También explicaban que no eran suficientes los ingresos por cotizaciones y que se destinaban recursos del Estado para paliar este balance negativo. Pero, en mi opinión, nada se dice de las detracciones que hace Hacienda de las pensiones y el gran importe que debe recaudar. A personas que dicen tener la pensión máxima les quitan todos los meses 650 euros de la pensión y así sucesivamente a otros a quienes también les detraen el IRPF. Pienso que el trabajador ya ha cotizado bastante en su vida para que todavía le tengan que quitar de su bien ganada pensión. Creo que las pensiones no deberían ser lastradas y que dejen a los pensionistas de enviarles cartas salutatorias de estar con ellos para a continuación darles la sorpresa de restarles una parte para hacienda, donde la palabra se hace compuesta y unificada.
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