León XIV y los jóvenes

Las prioridades de los jóvenes parece que están girando con rapidez a ser mayoritariamente materiales. Esta es la pregunta que se hacen, ¿qué se necesita para llevar a cabo un proyecto de vida? Y su respuesta principal es: ganar dinero. Tan fácil o difícil como eso. Para emanciparse, viajar, tener tecnologías, salir con los amigos, acceder a una vivienda o ayudar a hacer un mundo mejor. Es decir, conseguir un buen empleo.

Hay una especie de desencanto con los grandes proyectos colectivos y con todo aquello que emana de partidos y sindicatos. Es el resumen del nuevo informe de la prestigiosa Fundación SM, que a la vez revela en la juventud un repunte del pragmatismo, mezclado con una espiritualidad en la que buscan refugio ante las incertidumbres. Véase el fenómeno ascendente de la alta participación en las hermandades y cofradías, sustentado por la juventud.

Noticias relacionadas

Tras décadas de descenso, el 38 % de los jóvenes considera la religión como importante en sus vidas, donde la identidad católica remonta y alcanza al 45 % de los jóvenes, sumando practicantes y no practicantes; siendo cerca del 70 % el total de la población española. Constata el informe que los jóvenes hibridan sus creencias, como si estuvieran fabricando una religión a la carta. Lo que se enmarca en un contexto de dificultades que los hace mirar hacia la fe como un apoyo para afrontar decisiones difíciles y situaciones duras. Y a pesar del auge del ocio digital, el informe arroja datos positivos, como que los hábitos lectores siguen aumentando. El 60 % de los jóvenes dedica un rato a informarse con la prensa digital y a la lectura de libros casi a diario. La pandemia, además, les dejó un aprendizaje muy valorado, saber vivir en determinados momentos, unidos con la soledad, entendida como una habilidad para desconectar en un mundo hiperconectado. ¡También para hablar de todo esto con los jóvenes está el Papa León XIV en España!