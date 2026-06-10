14 de junio, día mundial del donante de sangre

El próximo domingo 14 de junio es el Día mundial del donante de sangre. Porque gracias a nosotros, alguien, en algún lugar, tal vez de la Mancha… sigue vivo. No nos engañemos, no damos “lo que sobra”, el cuerpo debe hacer un esfuerzo por recuperarse después de que te claven la aguja. Y redacto este artículo para visibilizar algo tan necesario.

La primera vez que doné sangre tenía treinta y tantos, comprobé que aquello no era especialmente doloroso, ni me quedaba mareado ni más débil luego… Y ya llevo 52 donaciones. Simplemente, hay que hidratarse bien. Además, tiene beneficios para mi salud, ya que estimula la producción de sangre nueva, ayuda a regular los niveles de hierro, mejora la fluidez de la sangre, y de paso me hacen un chequeo de salud. Tampoco podemos dejar de lado la sensación de bienestar emocional por ayudar a salvar vidas, en vez de ser un egoísta que no hace nada por los demás porque "me da miedito la aguja".

Hace unos años, en el Hospital General de Alicante, me convencieron (el personal sanitario que atiende es muy amable y empático) que sería beneficioso para los enfermos que donase plasma y plaquetas. Me explicaron que salva vidas al apoyar tratamientos de cáncer, quemaduras y trastornos inmunológicos, permitiendo cirugías seguras, reduciendo complicaciones hemorrágicas y ofreciendo esperanza a pacientes críticos. Además de que estimula la producción en la médula ósea, manteniéndola activa y eficiente. Así que me dije: “P'alante, que p’a algo soy de Alicante”.

Partiremos de una base: la sangre no puede producirse de manera artificial. Por tanto, los sistemas de salud dependen de la participación voluntaria de los ciudadanos. La necesidad de sangre es permanente, no solo para situaciones de emergencia, sino para enfermedades crónicas de personas que dependen de transfusiones periódicas para mantener su calidad de vida. Así pues, contar con bancos de sangre abastecidos, reduce la mortalidad y mejora la seguridad de los tratamientos médicos, contribuyendo a la estabilidad y sostenibilidad de estos sistemas.

Respecto al donante, siempre se hace una evaluación médica previa y se espacian las mismas para que el organismo reponga el volumen de sangre en poco tiempo, sin que suponga ningún riesgo para personas sanas. Es, además, una manera de promover la responsabilidad colectiva con la salud pública, construyendo una sociedad más solidaria con hechos... en vez de estar tuiteando muy fuerte mil chorradas.

A nivel mundial, se recolectan aproximadamente 118,5 millones de unidades de sangre al año en todo el mundo. A mayor capacidad económica del país, más donantes hay. En países de ingresos altos hay 31,5 donaciones por cada mil habitantes, mientras que en países de ingresos bajos no pasan de 5 por cada mil habitantes. En España, el número de donaciones fue de 1.120.000 personas y 1.680.000 donaciones, que permitió hacer 1.740.000 transfusiones.

Es cierto que nadie va a donar para que le regalen una taza de plástico o un bolígrafo, sino por razones altruistas. Ahora bien, yo desde aquí voy a lanzar una pequeña propuesta a la Generalitat Valenciana: si después de donar dierais una degustación de jamón de jabugo, seguro que tendríais la sala a reventar. No es ninguna broma, estoy convencido de que habría cientos de veinteañeros, que van económicamente más apretados que los tornillos de un submarino, que simplemente por eso acudirían en masa. Y tal vez valiera la pena hacer ese pequeño esfuerzo económico, que podría salir de una rebaja del sueldo de nuestros amados parlamentarios... eso sería más raro que un torero con gafas. Amic Juan Pérez Llorca, pensa en això: salvaries moltes vides per molt pocs diners. Regalar entradas para el fútbol, cine o teatro provocaría también un elevado aumento de donantes.

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¿Hace daño la aguja? Vamoraver (me encantan las expresiones alicantinas) amiga lectora, si has sido capaz de dar a luz, dudo que tengas problemas con que te claven una aguja, que eso molesta durante tres segundos. Y respecto a ti, amigo lector, si has sobrevivido a lo peor que le puede pasar a un hombre (tener dolor de garganta y 37,2 de fiebre) esto te parecerá pan comido. No me cuentes tu vida buscando mil excusas. ¿Verdad que, si tienes un accidente, querrás que te hagan una transfusión? En vez de ir explicando a la peña lo gran persona que eres, demuéstralo dando ejemplo, que seguro que tienes treinta minutos disponibles. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ni tampoco lo dejes para pasado mañana… buscando tener dos días libres. Si haces el bien, cuando alguien quiera hablar mal de ti… tendrá que mentir. Como leí al alicantino César Jiménez Pórcel, también donante de sangre: “Busca la paz que te produce estar en paz”.