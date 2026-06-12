Imputación a demostrar

En grupo de amigos comentábamos esos continuos viajes que hacía Rodríguez Zapatero a un país gobernado por un sátrapa, sanguinario y narcotraficante llamado Maduro, ahora en prisión estadounidense. Se hablaba de la posesión de una mina de oro de Rodríguez Zapatero e incluso negocios petrolíferos y que una senadora colombiana ha dicho que la mina de oro se la regaló Maduro.

Felipe González ha opinado diciendo que ve incapaz a Rodríguez Zapatero de montar una trama financiera y Víctor Ábalos ha dicho de su padre que cuando le imputaron lo dejaron solo y ahora el Gobierno en pleno está apoyando, ayudándole, a Rodríguez Zapatero. Pero de aquellos viajes que hacía a Venezuela he recordado la opinión de los venezolanos que le pedían a Rodríguez Zapatero que no volviese más, pues cada vez que llegaba, Maduro se volvía más irascible con los prisioneros políticos. Recuerdo también que el presidente de la OEA (Organización de Estados Americanos) dijo de Rodríguez Zapatero "que era un imbécil", a lo que el Gobierno de Pedro Sánchez en pleno salió en defensa y pidió que se pidiese perdón por el agravio, que no resultó tan punible.

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Y los presos que han sido liberados lo han sido por la mediación de Trump, por su orden tajante, que quiere poner en la bandera de EEUU una estrella más por el Estado de Venezuela. No sé lo que resultará de la imputación y si hay pruebas que expresen la temible corrupción, que el día 17 de junio próximo lo aclarará la confesión del imputado Rodríguez Zapatero, aunque puede acogerse a su derecho de no declarar.