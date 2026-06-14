El voto contra natura del obrero

El voto de la clase trabajadora hacia opciones conservadoras y de extrema derecha se explica por una mezcla de desencanto con la izquierda tradicional, proteccionismo cultural y el impacto de la globalización. El trasvase de este electorado se ha vuelto un fenómeno recurrente en España y Europa por las siguientes razones: muchos trabajadores sienten que la izquierda ha abandonado la lucha material y laboral clásica para centrarse en agendas sociales y culturales, percibiéndolas ajenas a sus problemas de supervivencia diaria. En los barrios obreros, sectores de la población perciben que la inmigración compite directamente por los mismos recursos públicos limitados: sanidad, ayudas sociales, vivienda, lo que genera un caldo de cultivo para el discurso antiinmigración.

La derecha radical utiliza un discurso de "Ley y Orden" y proteccionismo económico que ofrece seguridad psicológica e identitaria frente a la incertidumbre de la globalización y la desindustrialización. Se canaliza un voto de protesta y castigo hacia los partidos tradicionales: tanto de izquierda como de derecha moderada, por parte de una clase trabajadora que se siente olvidada o perjudicada por el sistema actual.

Diversos politólogos y ensayistas han abordado esta transformación sociológica profunda. Análisis como el ensayo “Por qué el obrero vota a la derecha” y diversos estudios sobre el comportamiento electoral detallan cómo el "orgullo de clase" ha dejado de ser patrimonio exclusivo de la izquierda en algunas circunscripciones y franjas de edad.

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Aunque mi opinión es que todo viene de siglos atrás, de la obediencia y sumisión, desde el medievo a coronas, sotanas y sables. ¡Tradición de acatamiento pleno al amo, asumiendo sus mentiras!