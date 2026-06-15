Señor Barcala:

He leído con interés sus declaraciones afirmando que la fiesta debe ser un elemento de unión y que no debe generar trastornos para nadie. Me alegra comprobar que el Ayuntamiento empieza a reconocer algo que muchos vecinos llevamos años denunciando.

Ahora bien, la cuestión importante no es reconocer el problema, sino resolverlo. Después de años escuchando llamamientos al equilibrio y a la convivencia, muchos ciudadanos nos preguntamos qué medidas concretas piensa adoptar para que esas palabras se traduzcan en hechos.

También resulta esperanzador escuchar que, si las medidas adoptadas no son suficientes, se seguirán introduciendo mejoras. Pero surge una pregunta inevitable: ¿cómo se va a evaluar si realmente funcionan? Porque conviene recordar que hay vecinos que durante las Hogueras apenas pueden dormir, tardan mucho más en llegar a sus casas o incluso optan por marcharse unos días para recuperar algo parecido a una vida normal.

Lo que preocupa es que unas reclamaciones reciban respuesta inmediata mientras otras llevan años esperando. Hace apenas unas semanas, la movilización de los colectivos festeros obtuvo reuniones urgentes y compromisos en cuestión de horas. ¿Cómo puede asegurarse que la voz del vecindario que no se organiza, pero que sostiene la ciudad todo el año, reciba la misma atención?

Usted ha dicho que la fiesta no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Es cierto. Pero sí debería respetar a todo el mundo.

A las puertas del centenario, quizá ha llegado el momento de medir el éxito de las Hogueras no solo por el número de visitantes, comisiones, barracas o racós, sino también por su capacidad para convivir con quienes no participan en ellas.

Porque una fiesta querida no es la que más espacio ocupa, sino la que consigue que toda la ciudad la sienta como propia.

Noticias relacionadas

Hogueras sí. Convivencia también.