Cartas de los lectores
Negligencia en el reciclaje
Jorge Vicuña Martínez
Nuestra ciudad de Alicante crece a un ritmo trepidante, pero no los servicios de mantenimiento. Por ejemplo, la recogida de basuras, reciclajes, etc. No es suficiente la recogida tan solo con una vez al día, y queda mucho por el suelo… Falta el contenedor amarillo en la calle Calderón de la Barca/ Escaleritas Mercado Central. Un servidor ha hecho muchas reclamaciones, por escrito, teléfono, etc, etc. Es lamentable cómo la gente deposita los plásticos, latas, tetrabrik, etc, en el contenedor azul o gris. Aunque no es excusable, el contenedor marrón, a veces, no funciona, en algunos sitios.
Considero mi tiempo muy valioso para perderlo por culpa del responsable de esto y lo hago porque me da mucha pena que no se haga el reciclaje debidamente por estos descuidos (me refiero al contenedor amarillo), por cabezonería de los responsables y además sin respuesta a mis escritos en el Ayuntamiento y llamadas y WhatsApp en la empresa de reciclaje.
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