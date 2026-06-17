Esperando la plantà

Ha llegado el 17 de junio y de nuevo la ciudad se prepara para convertirse en un museo que teñirá de color cada plaza y cada rincón en los que se planta una foguera. La mascletà se adueñará de Luceros, los pasodobles se colarán por las ventanas rompiendo la rutina y, cómo no, les fogueres especials reinarán entre todas las propuestas del arte efímero.

Este año doce fogueres de categoría especial esperarán a miles de visitantes que las recorrerán para valorarlas, admirarlas e inmortalizarlas en una fotografía, gracias al trabajo de doce comisiones que, venciendo el vértigo de conseguir el presupuesto, llevan un año preparando la sorpresa junto a los verdaderos artífices de nuestras ilusiones, los artistas.

Paco Torres en Baver-Els Antigons, Mario Gual en Calvo Sotelo, Luis Espinosa en Carolinas Altas, David Sánchez Llongo en Diputació-Renfe, Pau Soler en Explanada, Loren Fandos en Florida-Plaza de la Viña, Josué Beitia en Florida Portazgo, Palacio y Serra en La Ceràmica, Javier Gómez Morollón en Polígon de Sant Blai, SacabutxArt en Port d’Alacant, Pere Baenas en Sagrada Familia y José Gallego y Toni Pérez en Sèneca-Autobusos llevan meses tejiendo sueños en sus talleres para que se hagan realidad en cuatro días de plantà y se conviertan en cenizas cuatro días después. La tradición marca los tiempos, aunque en muchas ocasiones nos gustaría poder disfrutar de sus trabajos durante muchas más horas.

En nombre de mis compañeras y compañeros quiero dar las gracias a todas las personas, empresas e instituciones que apoyan el proyecto, especialmente a Turisme Comunitat Valenciana, À Punt, Coca-Cola y a los medios de comunicación que son nuestra voz y nuestra imagen.

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Fogueres Especials es un colectivo que, desde el año 2000, ha cambiado la competencia por la unidad y la amistad. El día 21 de junio, con los nervios a flor de piel y el corazón encogido, sabremos que solo una de las doce fogueres se ha convertido en “la millor d’Alacant” porque así lo ha decidido un jurado. Después las alicantinas y los alicantinos se convertirán en otro jurado paralelo que opinará si la decisión ha sido acertada o no, pero nosotros estaremos orgullosos de haber podido plantar en categoría especial, que ya es el mejor de los premios. Us esperem a totes i a tots. Bones Fogueres 2026.