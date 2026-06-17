Hogueras, sí; medidas de seguridad... también

Como vecino de la calle Belando de Alicante, deseo llamar la atención sobre una cuestión relacionada con la instalación de una barraca de Hogueras en el tramo comprendido entre las calles Poeta Quintana y Pérez Galdós.

En dicho tramo existen dos salidas de emergencia pertenecientes a un establecimiento de bingo. Precisamente por tratarse de salidas de emergencia, el estacionamiento de vehículos está prohibido en sus inmediaciones para garantizar que permanezcan despejadas y plenamente operativas en caso de evacuación.

Sin embargo, según la instalación prevista para las próximas fiestas, la barraca ocuparía una parte de este espacio, lo que plantea una duda razonable sobre si se mantendrán las condiciones de seguridad exigibles y si dichas salidas podrán seguir utilizándose con normalidad en caso de necesidad.

Quiero dejar claro que esta reflexión no pretende cuestionar las celebraciones de Hogueras, que forman parte de nuestras tradiciones y enriquecen la vida de la ciudad. Mi intención es simplemente poner de manifiesto la importancia de compatibilizar la fiesta con el cumplimiento de las medidas de seguridad que protegen a vecinos, clientes y trabajadores.

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Por ello, considero oportuno que las autoridades competentes informen públicamente de las medidas adoptadas para garantizar que las salidas de emergencia permanezcan plenamente accesibles durante la celebración de las fiestas.