Respeto para el que imparte clases

Nunca se había dado el caso de faltarles al respeto a los profesores. Para mí, a los alumnos siempre les he tratado de usted, pero han tenido siempre la mejor disertación y han conocido muy bien la asignatura. Pero una compañera profesora me dijo que un alumno le había amenazado en su clase de Derecho Civil y eso es vil, de falta de educación y falta de respeto hacia quien está impartiendo la clase, que siempre es dar cultura y dar lo mejor del contenido de la asignatura. Nunca me han faltado al respeto, pero las ha habido y creo que las habrá, pues vemos, sobre todo en Secundaria, cómo incluso padres de alumnos atentan contra los profesores por actuaciones que creen que no deberían darse en los mismos, pero estoy seguro que por parte de los docentes no existen malas intenciones contra los alumnos. La educación siempre debe empezar en la propia casa e inculcar a los posibles alumnos, que algún día lo serán, el respeto, el reconocimiento, la comprensión hacia aquellos que su vida es una vocación de enseñanza siempre hacia el alumnado.