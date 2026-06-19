Tu diversión cuesta vidas

Sansa es una perra de dos años que está viviendo su segunda vida. Digo segunda, porque la primera casi termina en la carretera en la que la abandonaron con apenas diez meses.

Han llegado las esperadas y tan queridas Hogueras de San Juan a Alicante. Como alicantina, no me puede gustar más mi ciudad en su máximo esplendor y ver la felicidad que irradia cada persona al escuchar: “Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà”. Pero, hay algo que se nos escapa. Todo lo que hay detrás que no se ve y de lo que tampoco nadie habla.

Costó tiempo, paciencia y mucho amor lograr que Sansa olvidara su pasado, pero lo conseguí. Sin embargo, cada vez que llegan estas celebraciones y empiezan los petardos, esa segunda vida se tambalea. Sansa entra en un estado de pánico absoluto: empieza a jadear y a bostezar por el estrés, se niega a comer, vomita y busca desesperadamente escapar si está en la calle o esconderse en el baño o debajo de la cama en casa. Verla así me rompe por dentro; no quiero sentir que estoy perdiendo su segunda oportunidad de vivir por el egoísmo del ser humano. Para ella, la pirotecnia no es una celebración; es la recreación exacta de un infierno del que no puede huir.

Queridos alicantinos, no quiero que dejéis de festejar nuestra cultura, estoy pidiendo que me ayudéis a conservar la vida de mi perra y otras mascotas y la de muchas personas con autismo o hipersensibilidad auditiva que están viviendo un auténtico calvario encerradas en sus casas. Ellos no entienden el porqué de este infierno, pero tú sí. Solo quiero que Sansa vuelva a ser ella y pueda salir a la calle sin miedo.

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Respetemos los horarios establecidos por el Ayuntamiento de Alicante y compartamos la magia de esta increíble ciudad y su magnífica cultura que todos queremos.