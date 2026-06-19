Si hay alguna conducta absolutamente extendida en las diferentes administraciones de este país, esa es la del enchufismo. El primer caso que me viene a la memoria es la denominada Oficina del Español, de la Comunidad de Madrid, que fue creada para ser dirigida expresamente por una persona, y que posteriormente, constatada su absoluta inutilidad, fue eliminada. Ejemplos similares hay en todas las administraciones. Algunos, llamativos, pueden verse en la página Web sueldospublicos.com . Ahora, hay que recordar que en España tenemos 17 administraciones autonómicas, más de 8.000 ayuntamientos y 41 diputaciones. ¿Hay alguna de ellas o ellos que esté libre de pecado como para lanzar la primera piedra? Cargos, puestos de confianza, directivos intermedios y puestos administrativos de toda índole, diseñados ad hoc o designados digitalmente copan las distintas administraciones. Y ahora, ¿alguien me puede explicar cómo la creación y designación expresa de uno de estos puestos constituye un delito castigado con pena de cárcel? ¿Cuántas cárceles sería necesario construir si hacemos lo mismo con todos los demás?