Cartas de los lectores
Enchufismo
Sebastián Fernández Izquierdo
Si hay alguna conducta absolutamente extendida en las diferentes administraciones de este país, esa es la del enchufismo. El primer caso que me viene a la memoria es la denominada Oficina del Español, de la Comunidad de Madrid, que fue creada para ser dirigida expresamente por una persona, y que posteriormente, constatada su absoluta inutilidad, fue eliminada. Ejemplos similares hay en todas las administraciones. Algunos, llamativos, pueden verse en la página Web sueldospublicos.com. Ahora, hay que recordar que en España tenemos 17 administraciones autonómicas, más de 8.000 ayuntamientos y 41 diputaciones. ¿Hay alguna de ellas o ellos que esté libre de pecado como para lanzar la primera piedra? Cargos, puestos de confianza, directivos intermedios y puestos administrativos de toda índole, diseñados ad hoc o designados digitalmente copan las distintas administraciones. Y ahora, ¿alguien me puede explicar cómo la creación y designación expresa de uno de estos puestos constituye un delito castigado con pena de cárcel? ¿Cuántas cárceles sería necesario construir si hacemos lo mismo con todos los demás?
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