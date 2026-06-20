Leon XIV, la cara amable de una realidad cruda

El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. La visita del Papa confrontó a la España católica, apostólica y romana con su propia deshumanización, no obstante regentar este pontífice una iglesia de moral infame. La prioridad nacional ofrece recuperar aquello que los españoles nunca perdieron; aprobado el pacto europeo de migración, la dignidad de quienes abandonan sus países por motivos de fuerza mayor quedará expuesta al capricho de voluntades xenófobas. Incluso antes de que su santidad regresara a Roma, derecha e izquierda reanudaban sus habituales discusiones bizantinas. La esperanza, consuelo de los pobres; la fe, estrategia del poder. Ovacionado en cada intervención suya, Robert Francis Prevost Martínez apenas logró eclipsar los intereses egoístas, indiferentes y soberbios que caracterizan la condición humana.

La riqueza de las naciones se ha construido sobre la base de estos pilares. Nunca la piedad fue fundamento. Tristemente, nada cambiará. De correría, León XIV recuerda que todos somos ovejas de Dios, aunque sus pastores terrenales no cesen de instrumentalizarlas: si bien es cierto que el catolicismo muestra un rostro favorable hacia el migrante, los recurrentes casos de abuso sexual, ignorados pese al clamor de las víctimas, advierten un desinterés nefasto que casi santifica el pecado; la pederastia es un crimen que merece repudio social e intervención judicial, no eufemismos. No es una plaga, sino un claro atentado contra la integridad de ese otro vulnerable, cuyo valor universal desconoce la política secular. El vicario de Cristo sonríe. Suficiente.