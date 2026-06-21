Hipócritas

Cuando aparece un caso de corrupción ligado a algún partido político estallan los titulares indignados en la prensa y la ciudadanía se indigna y critica a los políticos. Pero nadie se pone a pensar si es que los políticos son corruptos o es que la sociedad que hemos creado es corrupta a todos los niveles. ¿Creen que no es así?

¿Quién no tiene un conocido al que ha recurrido para que le adelanten una prueba en el hospital o en una consulta? ¿Quién no tiene un conocido en el juzgado y ha hablado con él para alguna gestión y no tener que hacer cola? ¿Quién no conoce a alguien en el Ayuntamiento y ha podido adelantar una gestión que tarda mucho tiempo a un tiempo menor?

En todos los casos hablamos de prevaricación, tráfico de influencias etc.

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Utilizamos a los políticos como chivos expiatorios, para sentirnos mejor y ver lo buenos y legales ciudadanos que somos, cuando en realidad no somos mucho mejores que los políticos a los que criticamos. Y eso se llama hipocresía.