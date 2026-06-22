Cartas de los lectores
A la playa de San Gabriel no ha llegado junio
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Lorenza Leal Cuevas
Me sorprende ver cómo en las playas de Alicante a partir del 1 de junio empezó la campaña de verano con la puesta en marcha de los servicios, socorristas, lavapiés...
Pero en la playa de San Gabriel no, ¿por qué será? ¿Será porque a alguien se le ha olvidado que tenemos playa? Esperamos que nuestro alcalde, Sr. Barcala, dé un tirón de orejas al departamento que corresponda y se subsane este error, y ya que estamos aprovecho para que se incluyan carteles que impidan el acceso a perros y pescadores con caña en la orilla del agua.
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