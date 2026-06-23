Agradecimiento

Hoy se acaba el curso, un curso con un final diferente que esperemos haya merecido la pena y suponga una mejora para la enseñanza pública. Desde aquí me gustaría ensalzar la figura de Andrés Romero, conserje del CEIP Enric Valor desde que yo cursaba la EGB y que ha acompañado a mis hijas durante su primera etapa educativa. Gracias a Andrés y a todos los Andreses que dedican gran parte de su tiempo a hacer la vida escolar de los alumnos y las familias más fácil. Su trabajo y entrega, además de la increíble capacidad para conocer y ayudar a alumnos, padres y abuelos, merece este pequeño homenaje.

Gracias.