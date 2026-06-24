Amaia es la reina del pop

Debo de reconocer que no era para nada un conocedor en profundidad de la música de LODVG. Me enteré por casualidad que habían añadido nuevas fechas en su gira, me dio por escuchar varias canciones... ¡y resultaba que las conocía todas! Así que lié a mis compañeros habituales de conciertos y nos fuimos los cuatro para Murcia hace 10 días. Podríamos debatir por qué nuestra ciudad vecina tiene infinitamente mejor programación musical que nosotros…pero hoy no toca.

Si me hubieras preguntado hace unos meses por La Oreja de Van Gogh, te hubiera dicho que era un grupo pop blandito y un tanto ñoño. Yo soy más de rock, de Los Rodríguez, Pereza o Gabinete Caligari. Supongo que, como el nacimiento del grupo coincidió con el nacimiento de mis hijos, entre cambio de pañales y biberones, no estaba en esa época en la onda musical. Pero ahora, escuchándolos, reconozco que hay temas de este grupo que me parecen auténticos temazos. ¿Y qué tienen todos ellos en común? Que la cantante es Amaia Montero. Su apellido me da un poco de yuyu, por cierto.

En 2008 la irunesa dejó el grupo, para emprender una carrera en solitario, y como los restantes miembros entiendo que querían seguir ordeñando la vaca, buscaron a otra cantante llamada Leire Martínez, que venía de un programa llamado Factor X, que es una especie de Operación Triunfo. Gracias a ella, los componentes del grupo han podido comer caliente durante 17 años. He escuchado unas cuantas canciones con ella, y no me dicen mucho. Supongo que a los compositores del grupo se les secó la imaginación, y no volvieron a escribir la canción más bonita del mundo. Pero también es cierto que no tiene un elemento distintivo, suena demasiado a cantante profesional: Leire, no tienes nada que me haga seguir, te falta un shu shu o un qué sé yo, te falta gracia cuando hablas de amor. También eres una foto borrosa, una flor sin olor.

Hace un par de años, Amaia, que había pasado una época, probablemente facturas y alcohol, muy difícil (ser pareja de Gonzalo Miró tal vez no ayudó mucho), publicando ella misma una foto suya con un aspecto avejentado y lamentable, y que llegó incluso a estar ingresada durante un mes en noviembre de 2022 en una clínica especializada en salud mental, renació de sus cenizas, cual ave fénix, participando en un concierto en julio de 2024 en el Bernabéu de una tal Karol G, una cantante colombiana con nombre de Papa polaco. Me consta que llena estadios…, pero no me sé ninguna canción suya. Y cantaron juntas: por eso esperaba con la carita empapada a que llegaras con rosas. Buahhhhhh, toda la peña se volvió loca de emoción. Y seguro que alguien del grupo pensó: “Estamos de capa caída, hace siglos que no tenemos un hit, hay que hacer algo para relanzar el grupo. ¿Y si hacemos un momento reencuentro nostálgico, y nos forramos?”.

El problema de esto es que hay alguien que sobra. Y este alguien es la cantante profesional que contrataste, pero que no es parte del grupo y a quien tienes a sueldo, por lo que te es muy fácil darle la patada de una manera poco elegante. Anuncias entonces el regreso de la antigua cantante, y de paso montas una gira. Entonces, en las redes sociales hubo una gran polémica entre los detractores y fanáticos de ambas cantantes. Con un montón de club de fans diciendo que se retiraban y que lo que le habían hecho a Leire (no es la fontanera del PSOE, no nos liemos) era una guarrada. Alguien pensaría que se iban a estrellar en su gira… pero es que las redes sociales no son un reflejo de la realidad. Cuando lees “se están movilizando las redes”, deberías de leer “hay cuatro idiotas que no paran de escribir”. ¿O se referirán a un montón de pescados que han sido atrapados en altamar?

El caso es que empezaron la gira, tras vender 450.000 entradas en las primeras 24 horas, y todas las críticas que yo leía eran desastrosas, diciendo que Amaia no tenía voz, que estaba acabada, que daba pena. Sin embargo, nada de eso lo vimos en Murcia, sino más bien todo lo contrario. Una mujer que para nada desafinaba, con carisma, sabiendo llevar al público, que coreaba al unísono su nombre como si no hubiera un mañana. El sueño húmedo de cualquier político.

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Y es que, amigo lector, te guste más o menos este grupo (en el fondo te encanta, pero te da vergüenza admitirlo) debes de reconocer que a Amaia debemos decirle que: has nacido artista, lo sé, se te nota en la cara, tienes mucho poder. Eres la reina del pop.