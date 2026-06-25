Cartas de los lectores
¿Alguien duda que la historia es cíclica?
Gabriel Barco Alonso
Tiempo atrás en una carta de los lectores, hablaba de la “Amnesia histórica”, de cómo la misma se comportaba como la Luna y sus cuatro fases: menguante, nueva, creciente y llena, y sus correspondientes periodos de decadencia, destrucción, construcción y expansión.
Los años pasan y las generaciones que vivieron esos momentos mueren y con ellos la memoria de sus descendientes, pasando el pueblo a ser amnésico. Volviendo a repetirse las fases y los ciclos de tiempos pasados.
Recordemos aquellos locos años veinte, del siglo pasado, después de la Primera Guerra Mundial y la depresión de los treinta. Resurgen los movimientos y partidos de extrema derecha e izquierda: fascismo, nazismo, falangismo y el heredero de este, el franquismo. Y en contraposición se imponen en la mente de las gentes, decepcionadas de las clases políticas tradicionales, y pensando que estos van a ser sus salvadores.
¡Jóvenes no repitáis la historia, documentaos! Los rescoldos del franquismo siguen vivos y activos, sobre todo entre togas, sotanas y uniformados. No os dejéis embaucar por los falsos predicadores y salvadores posfranquistas.
Llega el momento actual decadente, donde las juventudes son captadas por aquellos que tanto daño causaron en el pasado, volviendo a caer en los mismos errores de sus ancestros, un siglo después. En un mundo gobernado por psicópatas, ególatras, genocidas y criminales de lesa humanidad, ¿alguien duda de que toda esta situación nos lleva a una tercera guerra mundial, la destrucción?
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