La España vaciada

Por los años 50 /60 hubo una fuerte emigración de andaluces, cacereños, etc., a Alemania, Bélgica, Francia, etc., ... y de vascos a Australia. Todos llevaban su contrato de trabajo, son los que levantaron esos países, ese continente. ¿Por qué no, a la recíproca, no se ha hecho lo mismo en España? Se ha consentido que haya inmigración no controlada, ayudados por buenas personas; sí, menos mal, pero es “pan para hoy y hambre para mañana”. Siempre puede haber alguna solución; por ejemplo, que los gobiernos ayuden al campo, entonces se repoblarían los pueblos con personas sin trabajo, jóvenes, parados de larga duración, inmigrantes regulados, etc. Tendrían casa, sin pagar hipotecas, no sufriríamos las terribles consecuencias de las danas, no importaríamos alimentos…

Y, por último, en mi más modesta y particular opinión nuestra Constitución española necesita de una actualización: fuera aforismos, listas abiertas, no pactos, los delitos que no prescriban, la justicia igual para todos, sin fianzas, transparencia y control del gasto a los políticos….

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¡Exijámoslo, saneemos esta nuestra sociedad bastante anestesiada y pasota!