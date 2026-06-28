Garamendi no representa a nadie

Garamendi es el mandamal de la CEOE, el mismo que cobra un potosí para atormentar desde su cargo a la masa social trabajadora. Dice que es necesario “levantar las alfombras” y denuncia el “ataque brutal” que sufren los jueces, poniendo el foco en una cuestión esencial para la democracia: el respeto a las instituciones y a la independencia de quienes tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley. Para eso ha pensado que pronto acabarán todos con el Gobierno progresista de Sánchez, y dice que los jueces deben desarrollar su labor con libertad, sin presiones políticas, mediáticas o de cualquier otro tipo. Vamos, del mismo modo que él siempre carga la responsabilidad hacia el mismo lado. De paso arrima el ascua a su sardina, aduciendo que el Gobierno desacredita a los Cuerpos de Seguridad creando un clima de desconfianza que perjudica a la sociedad.

El angelito, en un intento por mostrar de qué lado electoral está, agrega que hay mucho absentismo y que “debes ir a trabajar salvo que sea el día de tu entierro”. Un esperpento, pues olvida que la incapacidad temporal, no la coge el trabajador a voluntad, la prescribe un facultativo. En vez de preocuparse por la salud de los trabajadores, solo le importa el coste que supone para su negocio. Y claro, sus palabras envalentonan a otros privilegiados empresarios que han cuestionado la “fortaleza mental de los jóvenes”, a quienes llaman “memos”. Olvida que una baja médica es un derecho laboral, no absentismo. Igual es que recuerda tiempos de infausto recuerdo en nuestra España. Garamendi se equivoca, y no debiera demonizar las bajas laborales. Yo perdí la salud a temprana edad, por esforzarme por conservar mi puesto de trabajo. Garamendi, no miras más que por ti. Infame.