Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Maror FestivalPelea Puerto AlicanteDani MartínLuto BurrianaEl ChatoDirecto VenezuelaDirecto Hogueras 2026
instagramlinkedin

Cartas de los lectores

Garamendi no representa a nadie

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi / Diego Radamés - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Moisés Aparici Pastor

Garamendi es el mandamal de la CEOE, el mismo que cobra un potosí para atormentar desde su cargo a la masa social trabajadora. Dice que es necesario “levantar las alfombras” y denuncia el “ataque brutal” que sufren los jueces, poniendo el foco en una cuestión esencial para la democracia: el respeto a las instituciones y a la independencia de quienes tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley. Para eso ha pensado que pronto acabarán todos con el Gobierno progresista de Sánchez, y dice que los jueces deben desarrollar su labor con libertad, sin presiones políticas, mediáticas o de cualquier otro tipo. Vamos, del mismo modo que él siempre carga la responsabilidad hacia el mismo lado. De paso arrima el ascua a su sardina, aduciendo que el Gobierno desacredita a los Cuerpos de Seguridad creando un clima de desconfianza que perjudica a la sociedad.

El angelito, en un intento por mostrar de qué lado electoral está, agrega que hay mucho absentismo y que “debes ir a trabajar salvo que sea el día de tu entierro”. Un esperpento, pues olvida que la incapacidad temporal, no la coge el trabajador a voluntad, la prescribe un facultativo. En vez de preocuparse por la salud de los trabajadores, solo le importa el coste que supone para su negocio. Y claro, sus palabras envalentonan a otros privilegiados empresarios que han cuestionado la “fortaleza mental de los jóvenes”, a quienes llaman “memos”. Olvida que una baja médica es un derecho laboral, no absentismo. Igual es que recuerda tiempos de infausto recuerdo en nuestra España. Garamendi se equivoca, y no debiera demonizar las bajas laborales. Yo perdí la salud a temprana edad, por esforzarme por conservar mi puesto de trabajo. Garamendi, no miras más que por ti. Infame.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents