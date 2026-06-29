La suciedad reina en las calles de Alicante

Quienes visitamos con frecuencia Alicante, contemplamos con creciente preocupación el lamentable estado de limpieza que presentan sus calles, plazas y espacios públicos. Papeleras desbordadas, aceras manchadas con churretones indelebles, suciedad acumulada, restos de comida, excrementos de mascotas y desperdicios que permanecen durante días proyectan una imagen impropia de una capital que presume de ser la "Millor terra del món".

La corporación municipal tiene la obligación de velar por la higiene urbana, no solo por razones estéticas, sino también por salud pública y por el respeto que merecen los vecinos y los miles de turistas que cada año eligen Alicante como destino. Una ciudad limpia habla bien de quienes la gobiernan y, mucho más, de quienes la habitan.

Pero sería injusto atribuir toda la responsabilidad a sus gobernantes. La limpieza es también un deber cívico que incumbe a todos. De poco sirven más operarios o mejores medios si algunos ciudadanos continúan arrojando colillas, latas, envases o bolsas al suelo, o no recogen los excrementos de sus mascotas. Mantener limpia una ciudad es una tarea compartida que exige educación, respeto y compromiso.

Alicante posee un clima privilegiado, un patrimonio artístico envidiable y una extraordinaria capacidad de atraer visitantes. No permitamos que la falta de civismo y una insuficiente atención a la limpieza empañen la imagen de una ciudad que brilla con luz propia.

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Es hora de que tanto el ayuntamiento y la ciudadanía aporten, cada uno, su granito de arena. Porque una ciudad limpia no es solo responsabilidad del consistorio: es el reflejo del compromiso de toda una sociedad.