Cartas de los lectores
¿Quién cuida de la Bellea del Foc y sus damas?
Ascensión Candela Roselló
Tras acabar Les Fogueres propongo una reflexión.
Empecemos por la mascletà: Veo llegar a las bellezas un tiempo considerable antes de las dos. El sol de medio día cae a plomo, la ola de calor sube las temperaturas a 34 grados o más y allí están ellas con sus mejores sonrisas y con un abanico como método para soportar el calor. ¿Es que no se puede poner una carpa que las proteja a ellas y las invitadas?
El descanso: dijeron las representantes que habían dormido dos horas/día. ¿De verdad que ese tiempo en jornadas llenas de actos es suficiente para reponerse mínimamente? Espero que con las infantiles se haya tenido un poco más de mimo.
La vestimenta: enorme, pesada, corpiño muy negro, manga larga, adornos... Las fiestas son a finales de junio. ¿A nadie se le ha ocurrido crear una indumentaria más ligera para esos días? Supongo que se puede modificar/crear algo más “fresquito” para los meses de verano y tener la opción del señor Valcárcel para otras fechas.
Estos apuntes no son en contra de nada ni de nadie. Me gustan las fiestas de mi ciudad; sin embargo, pienso que de vez en cuando hay que poner el foco en cosas aparentemente sin importancia porque la tienen. Cuidar a la Bellea y sus Damas (adultas e infantiles) es importante y merecen atenciones básicas que cualquiera de nosotros también agradeceríamos.
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