Cartas de los lectores
Las Piñas de Plata scouts llegan a su XVIII edición
Antonio Alaminos López
En un ambiente muy escultista, guidista y emotivo tuvo lugar recientemente la entrega de las distinciones Piña de Plata, que llegan a su decimooctava edición. El acto se realizó en la zona de acampadas y campamentos Vallescout. Recibieron estos altos galardones de Scouts y Guías Adultos AGAE-AISG, con su pañoleta y collar de la Piña de Plata: José Francisco García, fundador del grupo scout 670 Ilípula; Cristóbal de Haro, voluntario y divulgador medioambiental; María José Ruano, responsable del museo scout de AGAE-AISG; y el grupo scout 304 Poseidón, por su 50 aniversario. Muchas felicidades a las personas y al grupo premiados.
Igualmente, enhorabuena en estas líneas, a la nueva junta directiva de la asociación, encabezada por Sergio Fernández, como presidente; María José Ruano, como vicepresidenta, Antonio Pablo Saldaña, como secretario y Fernando Lillo, como tesorero. Junto al agradecimiento a la junta saliente, con Carlos Suárez, fallecido q.e.p.d., Malú Murciano y Felipa Ortega, por su extenso y fructífero trabajo en tantos años anteriores en AGAE-AISG. Como indican los scouts a nivel mundial, ¡siempre listos para la vida, construyendo un mundo mejor y en paz; y solidario con las víctimas de los terremotos de Venezuela!
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