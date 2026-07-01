Topuria: la soberbia te hará sentir grande un instante, la humildad te hará fuerte toda la vida

Empezaré aclarando que a mí las Artes Marciales Mixtas (MMA) me interesan cero patatero. Ni he visto ni voy a ver jamás un combate, me parece una brutalidad, pero si he visto fotos de Ilia al terminar el mismo, que reconozco que me han impactado bastante. ¿Me cae bien el alicantino-georgiano? La verdad es que sí, es un hombre que viene desde muy abajo y lo ha conseguido todo trabajando, probablemente más aún que el joyero de Zapatero. Desde luego, a Santiago Abascal, que no sabe conjugar el verbo “cotizar”, no ha salido. Y además, es hijo adoptivo de la terreta, es prácticamente un fill del poble.

Partamos de la base de que no existe en el planeta un hombre invencible en cualquier deporte. Algunos luchadores como Topuria se presentan a sí mismos como invencibles, mientras otros, como Justin Gaethje, son más humildes, ya que han conocido la derrota, se han recuperado tras un fracaso partiendo de la base de que conocen sus limitaciones y saben que tienen que darlo todo.

¿Cuál es el futuro problema para Topuria? No es él, son los rivales. Hasta ahora entraban al octágono pensando que Ilia les iba a destrozar, lo mismo que les pasaba a los jugadores que se enfrentaban con Nadal en tierra batida, y ahora se han percatado de que es humano. Y la percepción que tendrán sobre él cambiará su actitud y planteamiento tras su derrota reciente.

En los deportes de combate los luchadores suelen mostrarse como gallos, explicándole al mundo que son invencibles y diciéndole al rival que no llegará al segundo asalto. Y esta actitud chulesca, amigo lector, en la vida no te sirve. Lo suyo es esconder tus debilidades e intentar mostrar tus virtudes. Y cuando pierdas, aprende de esa derrota. Los luchadores ya te han perdido el respeto, y no vas a ganarlo de nuevo chillando chorradas en ruedas de prensa, sino dentro del ring, como un atleta de élite que intentará poner todo de su parte, mostrando su mejor versión y sus habilidades.

Justin había perdido varios combates, algunas de forma estrepitosa, antes de enfrentarse a Topuria. Pero ha mostrado una actitud profesional, antes y después del combate, mientras que a Ilia el personaje se lo ha comido, creyéndose la falacia de su imbatibilidad. Tal vez el alicantino-georgiano deberá cambiar su forma de pelear, siendo más defensivo y menos agresivo, tendrá que adaptarse a la estrategia del rival. A lo mejor ese golpe de derecha que tienes, tu contrincante lo neutraliza fácilmente, y debes cambiar tu manera de moverte…. Porque todos saben que no eres invencible. Porque en una pelea, un descuido o un golpe afortunado del rival te deja en la lona. No es tenis precisamente. Tienes que tener claro que el destino no te ha dado la varita mágica de la imbatibilidad, y que la derrota forma parte de tu profesión.

Y esto es algo que pasa en el deporte, en las relaciones de pareja, en el trabajo… en todo. En la vida, aprender a asimilar la gran derrota te fortalece. A diario, hay que saber disfrutar de los triunfos….y navegar las decepciones, que no siempre son fracasos. Perder un único combate no puede calificarse jamás de fracaso. Si le das la espalda a la derrota, te rebelas contra ella sin aceptarla, pensando que Dios tiene un plan divino únicamente para ti…..te irá mal. Es mejor tener claro que, aunque eres un atleta de élite, el universo no te ha puesto una alfombra roja para ser el mejor luchador de la historia. Creo que es preferible pensar: “¡qué bueno he sido hasta ahora, que, sin tener la gracia del destino… Parecía que la tenía!”.

El auténtico mérito es de Gaethje, que, tras haber perdido varios combates, luego dejó a Topuria “el invencible” con los ojos sangrando (¿en serio esa bestialidad es un deporte?). Haber estado en la élite, perder tu puesto, y luego recuperarlo años después, tiene un mérito increíble. En dinero, podemos calcular que cobró 3.600 euros por cada segundo de pelea, mientras que unas hermanas españolas facturan 10.000 euros por segundo por un trabajo audiovisual de poca dificultad. Justin, ¿te pagan poco?

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Acabaré explicando que, a finales del siglo XIX, en las ferias, a cambio de unas monedas, el público podía abofetear a una persona. Por razones de dignidad y respeto a los trabajadores, estos espectáculos fueron desapareciendo. El que suscribe está en contra de cualquier clase de violencia, incluida la MMA. Ahora bien, ¿qué opinaríais si el personaje abofeteado fuera un político, y los ingresos de este show fueran para hospitales, colegios y carreteras? Estoy convencido de que más de uno se dejaría unos buenos dineros, que supondrían una mejora en nuestra calidad de vida. ¿Pensáis que la clase política se sacrificaría por los españoles?