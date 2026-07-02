Nuestra política exige coherencia. Por eso nos resulta difícil comprender que quien hace años defendía con firmeza el reconocimiento de la nacionalidad española para los hijos y nietos de emigrantes, hoy critique una medida similar cuando se aplica desde otro Gobierno, y me refiero, claro, a Feijóo. Este líder fallido llegó a afirmar en Uruguay que no era justo que un hijo o nieto de emigrantes españoles tuviera menos derechos que un inmigrante. Durante años, promovió becas, viajes e iniciativas dirigidas a los descendientes de gallegos en Argentina y Uruguay, poniendo en valor el vínculo con quienes, aunque nacidos fuera, seguían formando parte de la comunidad española. Ahora cuestiona la llamada <<ley de nietos>>, olvidando declaraciones y políticas que él mismo defendió cuando le resultaban convenientes.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Sánchez ha insistido en que la inmigración no debe abordarse desde el miedo o la exclusión, sino mediante una gestión responsable basada en derechos y deberes. España necesita integrar a quienes llegan, tanto por razones humanitarias como por razones económicas y demográficas. Regularizar la situación de quienes ya viven y trabajan en nuestro país no significa abrir las fronteras sin control, sino ordenar una realidad que ya existe y favorecer la convivencia. Lo que no parece razonable es cambiar de postura según se esté en el Gobierno o en la oposición. Los ciudadanos esperamos de nuestros políticos propuestas serias, argumentos sólidos y coherencia. La memoria también cuenta. Feijóo, LA COHERENCIA TAMBIÉN DEBERÍA TENER NACIONALIDAD. No andes enredando más. "La exclusión no protege a nadie ni da prioridad nacional a nadie".