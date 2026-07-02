Cartas de los lectores
La coherencia también debería tener nacionalidad
Moisés Aparici Pastor
Nuestra política exige coherencia. Por eso nos resulta difícil comprender que quien hace años defendía con firmeza el reconocimiento de la nacionalidad española para los hijos y nietos de emigrantes, hoy critique una medida similar cuando se aplica desde otro Gobierno, y me refiero, claro, a Feijóo. Este líder fallido llegó a afirmar en Uruguay que no era justo que un hijo o nieto de emigrantes españoles tuviera menos derechos que un inmigrante. Durante años, promovió becas, viajes e iniciativas dirigidas a los descendientes de gallegos en Argentina y Uruguay, poniendo en valor el vínculo con quienes, aunque nacidos fuera, seguían formando parte de la comunidad española. Ahora cuestiona la llamada <<ley de nietos>>, olvidando declaraciones y políticas que él mismo defendió cuando le resultaban convenientes.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Sánchez ha insistido en que la inmigración no debe abordarse desde el miedo o la exclusión, sino mediante una gestión responsable basada en derechos y deberes. España necesita integrar a quienes llegan, tanto por razones humanitarias como por razones económicas y demográficas. Regularizar la situación de quienes ya viven y trabajan en nuestro país no significa abrir las fronteras sin control, sino ordenar una realidad que ya existe y favorecer la convivencia. Lo que no parece razonable es cambiar de postura según se esté en el Gobierno o en la oposición. Los ciudadanos esperamos de nuestros políticos propuestas serias, argumentos sólidos y coherencia. La memoria también cuenta. Feijóo, LA COHERENCIA TAMBIÉN DEBERÍA TENER NACIONALIDAD. No andes enredando más. "La exclusión no protege a nadie ni da prioridad nacional a nadie".
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