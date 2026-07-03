Democracia o dictadura

Está a la vista, pero….¿es que puede dudarlo alguien? En mi más modesta, humilde y particular opinión, me atrevo a adelantar que nuestra Constitución necesita urgentemente de una actualización/ revisión/corrección porque está perjudicando al ciudadanito de a pie; tal como está solo beneficia a la clase política: la creación de leyes exprés, aforismos, pactos, listas cerradas, prescripción de las acciones delictivas, (que alguien me lo explique porque no lo entiendo) fianzas, el partido mixto (¿para qué sirve?), políticos sin la debida formación y excesivo gasto, pienso que sería más ordenado que los inmigrantes llegasen con su contrato laboral, cuando a los españoles en algunos países nos lo han exigido y exigen; "la España vaciada" podrían repoblarla con inmigrantes, parados de larga duración, jóvenes y no tan jóvenes; se evitaría el problema de la vivienda y las gravísimas consecuencias de Las danas, …..porque repito, falta “UNA GRAN AYUDA PARA EL CAMPO “….., para ello necesitamos políticos que sepan GESTIONAR y suma y sigue: mantenimiento de estructuras, construcción de canales, mejorar en mucho la grave situación de la educación, la sanidad, etc.