Mordor, la tierra oscura

El Rey Felipe VI realizó recientemente un llamamiento a seguir confiando en la democracia y en su capacidad de consenso y cooperación, sobre todo en unos días un tanto oscuros, y animó a buscar consensos, que precisan de legitimidad, confianza y rendición de cuentas. El resultado por mayoría absoluta de la votación con la que el Congreso insta al presidente del Gobierno a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, por los temas de corrupción que le rodean, evidenció la extrema debilidad del Ejecutivo, ya que hubo socios que abandonaron el hemiciclo a la carrera tras la votación perdida, manifestando los días un tanto oscuros. Temen la voz de los españoles en las urnas, se oyó también en los pasillos del Senado.

Si la salvación de las sentencias, de los casos de corrupción, conocidas en estos días pasados y las posibles próximas, están en las apelaciones al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, es que se buscaría marcar como con un gran tatuaje el supuesto tinte político de esos asuntos.

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Solo faltaría que la selección española, Dios no lo quiera, insisto, como castigo a no tener ningún jugador del Real Madrid, no superara los cuartos, la semifinal o la final de la Copa Mundial de fútbol 2026: el desánimo sería propio del país de Mordor, cuyo nombre significa tierra oscura y que es el dominio del señor oscuro Sauron, que tiene sus seguidores en el Señor de los Anillos que lo apoyan, como a todo señor oscuro que se precie y que se quiera ir de vacaciones con su señora y familia con los papeles arreglados. Paz en el mundo y máxima solidaridad con Venezuela tras los terremotos.