Alicante crece, pero la limpieza no

Es bonito, fácil, decir que Alicante crece, que el aeropuerto hace récords, enorgullecerse que nos visitan más turistas, pero en mi particular opinión se necesita mayor limpieza, no solamente una recogida por las noches, porque a mitad del día ya están los contenedores rebosando, lo que hace que las aceras estén invadidas de desperdicios, plásticos, cartones, etc.

Si en Alicante aumenta también la hostelería, supongo que habrá mas recaudación de impuestos, que no debe de consistir solo en mascletás.

Los parques o explanadas, por ejemplo la calle Granja de Rocamora, están llenos de carcasas, plásticos, papeles de las fiestas y llega hasta la avenida de la bellea del Foc.

También hay matorrales secos bastante altos que si reflectase algún vidrio con el sol se podría originar algún importante incendio que podría llegar hasta las viviendas.

En la calle Calderón, lateral del Mercado Central, se viene reclamando un contenedor de tapa amarilla, por los medios reglamentarios, y no hay forma, ni lo ponen, ni contestan a los escritos, quizás haya alguna persona que no debería de ocupar algunos puestos.

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¿No deberían los responsables del Ayuntamiento dar lugar a que se recordase esto? ¿Dónde está el Servicio de Mantenimiento, de Inspección, etcétera?