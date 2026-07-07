He seguido las elecciones autonómicas en las que los principales representantes han tenido que pactar con Vox para poder gobernar. Siempre que se habla sobre este partido se habla de Abascal y su camarilla, pero nada se dice de los miles de votantes a este partido. Algo tendrán que decir los electores, ya que estamos en democracia esos votantes merecen un respeto, algo quieren decir en la comunidad autónoma en la que se vota. Los seguidores de Vox quieren que se cumplan los pactos y estar representados. ¿Qué sucede entonces? Que sus votantes son vituperados, pero nadie vitupera a la ultraizquierda, que aunque con pocos votantes se proclama vencedora, y pienso que hay que ser ecuánime con todos los votantes tienen que ser respetados, no a unos más que a otros menos, pues se está demostrando que hay corrupción en los que se jactan ser progresistas, pues si alguien está libre de pecado que tire la primera piedra.