Distingamos entre fracaso y decepción

En España nos encanta la palabra "fracaso", que se utiliza con una ligereza tremenda. Topuria pierde un combate, tras haberlos ganado todos antes... y ha fracasado. El Madrid se marca dos años seguidos un nadaplete, y ha fracasado. Alcaraz perdió la final de Wimbledon contra Sinner el año pasado, y ya leí en algún titular que aquello era un fracaso. A cantidad de selecciones que han sido eliminadas del Mundial les han colgado el sambenito de fracasados. Me juego dinero a que, si Argentina cae en semifinales, dirán que es un fracaso. ¿Cualquier selección que no gane el mundial fracasa? Cuando yo creo que tiene un mérito tremendo clasificarse para el Mundial, cuando un país como Italia, con 59 millones de habitantes, se ha quedado fuera. Y, por favor, dejad de decir que en la selección francesa no juegan franceses. Tal vez sus padres fueran de otro país, pero ellos se han criado en Francia.

Por no hablar de los resultados electorales de los distintos partidos, que continuamente unos critican a otros diciéndoles que han fracasado. Resulta particularmente jocoso que un partido que ha sacado 5 diputados se ría de otro que ha sacado 50... pero ha perdido dos escaños. Me recuerda a cuando iba al colegio, que el chaval que suspendía cinco asignaturas le decía al empollón de turno que era un fracasado, porque ese trimestre únicamente tuvo notables. Supongo que desde el sofá de tu casa todo se ve como un fracaso... de los demás. Cuando probablemente, amigo opinador, tú eres bastante más fracasado que esta gente a quién criticas, y que está en la élite.

Sin embargo, estoy convencido de que el que está compitiendo más bien estará "decepcionado". Para mí, fracasar consiste en no intentarlo, o no dar el máximo de tus posibilidades, tomándotelo a risa. Es no haber hecho lo que debías hacer... cuando podías hacerlo. En el deporte, las decepciones son la norma, ya que solo gana uno. Todos los grandes jugadores o equipos acaban perdiendo mucho más a menudo que ganando. Si compites y lo das todo, jamás puedes decir que has fracasado. Podrás decir que es una decepción. Si tú compites al máximo nivel dentro de tus posibilidades, y pierdes, no es un fracaso... es simplemente que el otro ha sido mejor, no es un demérito tuyo. Si, cómo dijo aquel, aunque tengas poco, estás dispuesto a dar mucho, y quedas el segundo, nadie podrá decirte que has fracasado.

Lo importante, en el deporte o en la vida, es aprender de las lecciones de las derrotas. Aprende del error, y busca cuál ha sido el motivo de que las cosas no te hayan salido como querías. Y distingamos también entre un fracaso y ser un fracasado. Puedes tener un fracaso puntual en tu vida porque podías haber hecho bastante más, y en ese momento no has querido. No quedes maltrecho de tu propio discurso interno y aprende a levantar la cabeza, buscando tu mejor versión. Pero el problema muchas veces es que no sabemos perder, somos una sociedad intolerante a la derrota. Triunfar en la vida no es ganar siempre, sino aprender de las derrotas todo lo que puedas... y más. Distingamos, por favor, entre fracaso y decepción.

En tono jocoso podemos decir que fracaso es ir a First dates y acabar cenando tú solo en la barra. Mientras que el éxito es escuchar las frases que más nos gustan: sale a devolver/ entra en garantía/ puede continuar/ está todo pagado/ es benigno/ niños gratis/ lo cubre el seguro. Si tienes un accidente por no conducir con cuidado y llegas tarde a tu propia boda, si suspendes esa oposición que llevas dos años preparándote, si tu jefe ridiculiza el proyecto que le has presentado, si te presentas a una entrevista laboral, pasas dos fases, y finalmente no te cogen, si tu amiguete (que no amigo) no te hace el favor que le has perdido.

Incluso si quieres adelgazar y no lo consigues. En esta vida, no es la esperanza lo último que se pierde… sino los kilos. Sobre todo habiendo tanta gente que debe de pensar que son actores y que engordan para un papel. Si quieres perder peso con la fruta, te aconsejo que… vayas a vendimiar. Porque a mí me parece muy bien que la NASA investigue la Luna, pero, ¿no sería mejor investigar un chocolate que no engorde?

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Estas situaciones no son fracasos, son la vida misma. Pequeñas decepciones constantes con las que tienes que aprender a lidiar. Si te dan calabazas, ¿es un fracaso, una decepción o una alegría? Pues depende de si la persona que te las da tiene un gran huerto y es muy generosa.