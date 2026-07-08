Mucha envidia y pocos hobbies

Dicen que la envidia es el deporte nacional, y a veces da la impresión de que no les falta razón. Vivimos en una sociedad donde demasiadas personas dedican más tiempo a mirar lo que tienen los demás que a trabajar para conseguir sus propias metas.

Cuando alguien progresa gracias al esfuerzo, el estudio o la constancia, siempre aparecen quienes prefieren la crítica, el rumor o incluso la denuncia anónima antes que preguntarse qué podrían hacer para mejorar su propia situación. La envidia nunca ha servido para construir una sociedad mejor; solo alimenta el resentimiento y frena el crecimiento personal.

Quizá el problema sea que faltan más aficiones y sobran horas dedicadas a fiscalizar la vida ajena. Tener un hobby, formarse o emprender un nuevo proyecto ayuda a ocupar el tiempo en algo útil. Es mucho más productivo que vivir pendiente del éxito de los demás.

Tampoco ayudan quienes muestran una cara en público y otra completamente distinta en privado. Personas que aparentan cordialidad, pero actúan desde el anonimato o la deslealtad. Esa doble moral no aporta nada positivo a la convivencia.

Siempre he pensado que es mejor ir de frente. Recuerdo las cabras montesas de los inolvidables documentales de Félix Rodríguez de la Fuente: cuando había un enfrentamiento, era cara a cara, sin esconderse. Salvando las distancias, ese ejemplo nos recuerda que los desacuerdos deben afrontarse con honestidad y respeto, no desde las sombras.

Confío en que la educación siga siendo el mejor antídoto contra estas actitudes. Los docentes tienen una misión que va mucho más allá de enseñar materias: también forman personas y transmiten valores como el respeto, la empatía y la cultura del esfuerzo. Ojalá nunca renuncien a esa responsabilidad.

Noticias relacionadas

Necesitamos una sociedad con menos envidia, menos cobardía y más ganas de aprender, trabajar y disfrutar de la vida. En definitiva, mucha menos envidia... y muchos más hobbies.