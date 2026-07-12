No es un líder, igual un hooligan

Somos más quienes percibimos el cambio, la transformación ultra de Feijóo quien más parece un hooligan que un líder nacional. Se ha pronunciado cual, si se tratase del mismísimo presidente de la CEOE, cuestionando que los trabajadores que estén de baja mantengan su sueldo, lo cual en sí mismo, semeja una propuesta "ultra", cuando no una cacicada. Sus declaraciones sobre el absentismo laboral merecen un debate serio basado en datos. Calificar el absentismo como "un cáncer" y sugerir que todo porcentaje superior al 4 o 5 % encierra un "enorme porcentaje de fraude" es muy grave, y no da pruebas.

El fraude en las bajas laborales, si lo hay, debe perseguirse, pues perjudica a las empresas, a los trabajadores que cumplen con sus obligaciones y a la sociedad. Convertir la sospecha en norma, pone bajo sospecha a cientos de miles de personas que se encuentran de baja por enfermedad o accidentes. Quienes no pueden acudir a su puesto de trabajo no lo hacen por comodidad, sino porque un médico ha determinado que su estado de salud les impide trabajar. Buena parte del incremento de las bajas médicas está relacionado con el envejecimiento de la población trabajadora, los problemas de salud mental, la saturación de la atención sanitaria y el aumento de enfermedades músculo-esqueléticas, factores ampliamente documentados.

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Cuando este tipo dice que este asunto debe resolverse "con acuerdo o sin acuerdo", es preocupante. El diálogo social ha demostrado ser una herramienta eficaz. Prescindir de él es un craso error. El fraude ha de combatirse donde exista, pero también proteger a quienes enferman de verdad. Alimentar la desconfianza hacia millones de trabajadores con declaraciones impropias, contribuye a estigmatizar a quienes más apoyo necesitan.