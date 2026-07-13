Carta de los lectores
Demasiados imputados
Francisco Javier Sotés Gil
He observado en el resto de Europa que por una sola causa de corrupción de un miembro del Gobierno, este ha dimitido en pleno. Aquí en España ya dicen que "hay más imputados que diputados" en el Gobierno actual, pero con sorpresa nadie dimite y dicen que las causas están en juicios, pero todavía no hay sentencias firmes, pero creo que por ética y moral deberían pensar el desprestigio que ostentan frente a sus propios votantes y al resto de los que no les votan.
Hay casos que sonrojan como el referido a la esposa del Presidente del Gobierno y ante los foros internacionales, y que la prensa de los demás países airean, con lo que merma nuestra credibilidad e incluso la legitimidad de los gobernantes. Creo que en esta ocasión en las generales votaré en blanco, pues están demostrando los diversos grupos políticos con el "y tú más", una gran falta de serenidad política y aunque todos digan las ideas que pondrán en práctica cuando ejerzan por las urnas, no veo realmente que demuestren una gran confianza en la práctica de esas ideas, hacia los ciudadanos.
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