Cartas de los lectores
ACOMAR necesita a Alicante
Rocío Barbasán Sanz
Cuando una persona pasea por el centro de Alicante cualquier día del año, encuentra una ciudad adaptada al gusto de los cientos de turistas de innumerables nacionalidades que recorren sus calles. Algunos siguen a sus guías mientras descubren los rincones más emblemáticos; otros degustan una paella a media tarde en alguno de los numerosos restaurantes que ocupan el espacio público con sus terrazas; y no faltan quienes optan por las franquicias que continúan su imparable expansión.
Sin embargo, al margen de ese bullicio plurilingüe y multicolor, basta con fijarse un poco para encontrar, en portales y esquinas, a personas solas, desaliñadas, sentadas en el suelo. Y si uno mira más allá del decorado que a menudo proyecta la ciudad, descubrirá que la riqueza que genera el turismo no alcanza a todos por igual.
La pobreza, con sus múltiples causas y consecuencias, persiste y arrastra a muchas personas a una espiral de exclusión de la que resulta muy difícil salir. ACOMAR (Asociación Comunidad de Personas Marginadas de Alicante) nació en 1990 para defender la dignidad de las personas en situación de exclusión social. Gracias al trabajo de su voluntariado, realiza intervenciones en la calle y ofrece alimentos, higiene y acogida a personas sin hogar. Además, acompaña de forma individual a quienes necesitan apoyo para superar adicciones, afrontar problemas de salud física o mental o realizar trámites administrativos. Todo ello con un objetivo: que cada persona pueda recuperar su autonomía, reinsertarse en la sociedad y llevar una vida digna.
Hoy ACOMAR atraviesa una situación económica delicada. Necesita donaciones para poder mantener una labor tan necesaria como valiosa para nuestra ciudad, ya que los recursos de los que dispone ya no bastan para afrontar gastos básicos como el alquiler, el agua o la electricidad durante todo el año.
Por ello, invito a quienes lean estas líneas a conocer su trabajo a través de su página web,www.acomar.es, y, si está en su mano, a colaborar para que esta labor pueda continuar.
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