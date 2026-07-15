Lo que no sabías de Daniel Sancho

Estaba el otro día leyendo un artículo sobre Jonathan Andic y pensé: “vaya, otro hijo joven de famoso, guapo, rico…. y presunto asesino”. Y recordé a Daniel Sancho, que sigue en una prisión de máxima seguridad en Tailandia, compartiendo celda con trece reclusos y durmiendo en el suelo, tapados con mantas. Como tiene una familia con posibles, que le ingresan dinero semanalmente, puede comprar artículos básicos, como productos de higiene y café.

Su madre le visita ocasionalmente, y su padre, jamás, excusándose en que tiene una apretada agenda laboral. Para no perder la forma, usa unas pesas caseras, con garrafas llenas de agua atadas a un mango. Entenderás que, con estas duras condiciones, su objetivo es, cuando salga la sentencia de apelación, cumplir el resto de su condena en España.

Amigo lector, hay muchos aspectos de este tema que probablemente hayas olvidado o simplemente no conozcas, así que vamos a meternos en harina, ya que ha habido una campaña mediática para blanquear a este asesino descuartizador despiadado que es auténticamente flipante, cuando no es más que el típico niño mimado que jamás ha pegado palo al agua, y le fue pidiendo a Edwin, como poco, hasta 260.000 euros, para montar una hamburguesería.

Centrémonos un momento en el colombiano. Es de un pequeño pueblo, dónde creció en un ambiente católico y homófobo en una familia muy pobre, y tras ser un estudiante brillante de Medicina, consiguió especializarse en cirugía estética, que da mucho dinero, con la que mantenía a sus padres, hermanos, y hasta sobrina, pero hacía operaciones de cirugía gratuitas a personas de economía precaria. Cuando llegó a España, vio el cielo abierto y dejó de tapar su homosexualidad, enamorándose perdidamente de Daniel. La prensa española le ha tratado fatal, con comentarios xenófobos y homófobos, al igual que el documental que hizo Rodolfo Sancho.

Volviendo al madrileño, siempre me ha hecho mucha gracia ver su Instagram, donde todo eran fotos exhibiendo tabletas abdominales, mechas al viento, y su físico arrollador. Pero eso no es narcisismo… que vaaaaaa. Y como buen narcisista, Daniel se presentó al mundo como “chef”. Vamoraver (soc un fill del poble y hablo en “alicantino”), una persona para ser chef tiene que empezar desde abajo, y trabajar un montón de horas, pelando patatas, limpiando setas, y vas aprendiendo y ascendiendo, dominando la panadería, la pescadería, la carne, es decir…… todo. Que te guste cocinar, y hayas ido a restaurantes de estrellas Michelín (pagados por Arrieta), e incluso que tengas una pequeña titulación de escuelas privadas, no te hace chef. Y hacer seis vídeos de cocina en un canal de youtube… tampoco. Se dedicaba básicamente a ir al gimnasio y salir de noche: un Nini sin oficio ni beneficio.

Daniel era también propenso a tener ataques de rabia. En 2017 él y un amigo agredieron a unos asistentes en una discoteca. En 2019 le rompió el diente a un hombre tras saltarse la cola en una parada de taxi. En 2020 tuvo un altercado con los guardas de seguridad en un concierto. Incluso con quince años fue expulsado del Club de Tenis Chamartín tras un enfrentamiento violento con otro socio veterano. Es decir, que el colega ya apuntaba maneras con el escaso control de sus impulsos.

Nuestro amigo psychokiller compró en Tailandia 280 metros de papel transparente y 320 bolsas de basura de diferentes tamaños. ¿Le gustaba reciclar, o quería limpiar la playa? Una duda: ¿veía Daniel la serie Dexter?, en la que un asesino en serie descuartizaba a sus víctimas, y el escenario del crimen lo cubría de plástico. Tal vez le gustase Arma Letal 2, dónde los villanos sudafricanos desplegaban una lona de papel film cubriendo todo el suelo, para envolver los cuerpos sin dejar una sola mancha de sangre. Incluso en American Psycho había una escena así.

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Luego se va a dormir en la misma habitación donde ha descuartizado a Edwin, con sus trozos en el frigorífico. Se despierta, mete los trozos en el kayak, y pretende dejarlos en el fondo del mar…..pero se pone a llover, no se quiere mojar, los suelta en un vertedero, los encuentran, cierran el puerto y le pillan. Y la excusa que pone es que tuvo que defenderse, ya que el colombiano le quiso violar…… a un armario empotrado como Daniel. Es algo así como que yo quise violar a Arnold Schwarzenegger. Y recordemos que fue a la policía a denunciar su desaparición, y le dejó mensajes en el móvil preguntando que dónde estaba…… después de haberle descuartizado. ¿Cómo puede haber gente que defienda a este sádico?