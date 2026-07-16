La letra de nuestro himno nacional

Particularmente siento vergüenza ajena cuando nuestros campeones de la Selección Española de Fútbol, permanecen con la boca cerrada al escuchar nuestro Himno Nacional, por ser únicamente instrumental; cuando todos los demás equipos cantan sus himnos.

Tenemos tres letras: José Mª Pemán, Joaquin Sabina y Paulino Cubero, ésta última veo la más apropiada para nuestros tiempos.

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Exijamos, a nuestros políticos que lo gestionen y se pongan de acuerdo, para que -cuando nos emocionamos y nos sentimos españoles gracias al "deporte" , a "Españoles en el Mundo", etc. podamos CANTAR nuestro himno nacional.