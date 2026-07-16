Cartas de los lectores
La letra de nuestro himno nacional
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Jorge Vicuña Martínez
Particularmente siento vergüenza ajena cuando nuestros campeones de la Selección Española de Fútbol, permanecen con la boca cerrada al escuchar nuestro Himno Nacional, por ser únicamente instrumental; cuando todos los demás equipos cantan sus himnos.
Tenemos tres letras: José Mª Pemán, Joaquin Sabina y Paulino Cubero, ésta última veo la más apropiada para nuestros tiempos.
Exijamos, a nuestros políticos que lo gestionen y se pongan de acuerdo, para que -cuando nos emocionamos y nos sentimos españoles gracias al "deporte" , a "Españoles en el Mundo", etc. podamos CANTAR nuestro himno nacional.
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