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Cartas de los lectores

La letra de nuestro himno nacional

Mundial 2026: Francia - España, en imágenes.

Mundial 2026: Francia - España, en imágenes. / SHAWN THEW / EFE

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Jorge Vicuña Martínez

Particularmente siento vergüenza ajena cuando nuestros campeones de la Selección Española de Fútbol, permanecen con la boca cerrada al escuchar nuestro Himno Nacional, por ser únicamente instrumental; cuando todos los demás equipos cantan sus himnos.

Tenemos tres letras: José Mª Pemán, Joaquin Sabina y Paulino Cubero, ésta última veo la más apropiada para nuestros tiempos.

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Exijamos, a nuestros políticos que lo gestionen y se pongan de acuerdo, para que -cuando nos emocionamos y nos sentimos españoles gracias al "deporte" , a "Españoles en el Mundo", etc. podamos CANTAR nuestro himno nacional.

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