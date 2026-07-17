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¿Cambio climático o gestión?

Apicultores comprueban sus colmenas.

Apicultores comprueban sus colmenas. / UPA-UCE

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Jorge Vicuña Martínez

Una cosa no debe de tapar a la otra y lo que debe de hacerse urgentemente es repoblar "la España vaciada".

¿Cómo ? Pues con la consiguiente ayuda al CAMPO: agricultura, ganadería; con el pastoreo y la apicultura incluidos; muchos políticos, los gobiernos que ya desde hace 48 años gobiernan España dejan mucho que desear en este problema.

En general, carecemos de dirigentes formados debidamente, para gestionar bien. Un servidor no ha estudiado para ello, pero en mi más humilde y particular opinión, piensa que SÍ tienen remedio los problemas tan graves que sufrimos en España y sobre todo para que desgraciadamente no haya más víctimas mortales, debido a los incendios, las danas, etc. , (quiero expresar mis más sentidas condolencias a sus familiares).

Parados de larga duración, jóvenes e inmigrantes (regularizados, por supuesto) sin empleo, que lógicamente, a la larga, caen en la mendicidad; pues se podrían solucionar un sinfín de problemas; por ejemplo: viviendas gratis sin hipotecas; campos, arroyos, cauces y acequias, limpios de rastrojos. Para ello, repito, se debe de ayudar al campo.

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Y, por último, necesitamos un mantenimiento de estructuras, la construcción de canales y no trasvases que se rompen y no son suficientes…ni plantas desalinizadoras que duran 20 años: CANALES.

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