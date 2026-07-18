Les escribo porque me ha encantado cómo han rehabilitado la Playa de la Almadraba. Pero justo la playa que está a la izquierda -antes del cabo- está muy descuidada, no la limpian, dejan que bajen coches y lo peor es que -de nuevo, un verano más- traen las algas y desperdicios de otras playas: al amanecer vienen camiones y amontonan las algas, el olor es insoportable y al pudrirse se llena de bichos, está playa parece un estercolero. Ahora mismo hay 4 montañas de algas.

Espero que se subsane este problema de insalubridad y limpieza.