Mucho se viene hablando últimamente del término «polarización». Pareciera que ya no interesa profundizar mínimamente en los temas que nos puedan afectar en mayor o menor medida; pareciera que, por pura comodidad, si no por determinados intereses más o menos inconfesables, tengamos que decantarnos indefectiblemente por una de las dos opciones que ya nos vienen preestablecidas: Israel o Palestina, separatismo o unidad nacional, conservadurismo o progresismo, Madrid o Barça, monarquía o república, con cebolla o sin cebolla, etcétera.

Se nos viene secuestrando, por tanto, el ejercicio de la reflexión. Quedamos abocados al simple posicionamiento dicotómico sin posibilidad de establecer matices o terceras vías, se nos exige definición, sin ambages, con determinación, sin concesiones al más mínimo atisbo de duda.

Mal haríamos si aceptamos ese perverso juego. Se produciría, pues, la anulación del individuo; el pensamiento propio desaparecería, y lo que es peor, quedaría sustituido por ese simple y diabólico proceso de elección entre A o B.

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No parece que todo esto se deba a un fenómeno social sobrevenido, más bien podría definirse como una estrategia para la instalación de una alienación colectiva tendente a la manipulación social.