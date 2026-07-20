¿Procrastinación en la aplicación de la ley de dependencia en la Comunidad autónoma valenciana?

¿Qué piensan nuestros políticos autonómicos sobre las ayudas a la dependencia?

Me da la sensación de que para ellos es un tema menor. No ya para la Conselleria de Asuntos Sociales de la Generalitat, sino también para el nuevo President de la Generalitat.

También sería de gran ayuda que los medios informativos pudieran hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo con la dejadez en los plazos de cumplimiento de la Ley de Dependencia en esta comunidad.

Hasta que no sale una información o noticia sobre cualquier tema en los medios informativos no existe. Y cuando sale todos se ponen en movimiento, o a justificarse. Por ello los necesitamos.

¿Se conoce que los retrasos en la estimación de las baremaciones duplican el plazo legal permitido?

¿Se conoce que una vez estimada favorablemente la solicitud se tarda más de un año en que la Conselleria solicite se elabore el PIA (Programa individual de atención) por parte del cuidador o empresa correspondiente?

¿Se conoce que una vez presentado el correspondiente PIA, los fondos no llegan a los dependientes, y, por lo tanto, el servicio, después de transcurridos más de 18 meses?

¡Si echan ustedes cuentas verán que han pasado más de 3 años! Y todavía esperando las ayudas.

Está claro. Esperan que las personas dependientes mueran y se ahorren esos fondos y así dedicarlos a no sé qué, pero a nada, nada tan necesario, social y humano como es la ayuda a las personas dependientes.

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A ver si alguien le pone el tema delante al Molt Honorable, toma cartas en el asunto y da instrucciones para desbloquear los dichosos fondos. Quizá sería deseable el conseller de economía aceptase sentarse a negociar con el representante del gobierno central, y se puedan recibir esos más de 3.600 millones adicionales ofrecidos, los cuales sin duda ayudarían a mantener el bienestar social en esta comunidad.