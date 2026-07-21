Cartas de los lectores
España 1 - Argentina 0: Un resultado justo e irreprochable
Hugo Modesto Izurdiaga
«Qué baño nos han dado». Soy argentino y nunca me dejo llevar por la pasión; evalúo los partidos con objetividad, evitando así que las emociones me traicionen. Por lo cual considero —sin lugar a dudas— que hubo una superioridad abrumadora.
A fuego lento y con paciencia, los dirigidos por Luis de la Fuente Castillo aniquilaron a «la Scaloneta» moviendo el balón de un lado a otro, forzaron a los jugadores argentinos a replegarse constantemente en su campo.
La estrategia impuesta por el seleccionador Lionel Scaloni ha sido un plan muy mezquino. No intentó acciones en ataque; únicamente se propuso ceder el terreno, especulando con un error del rival. Su planteamiento táctico de no arriesgar terminó costándole muy caro. Los pases intrascendentes hacia atrás demostraron su falta de audacia: una actitud defensiva que lo llevó a la derrota. En 120 minutos, el equipo no logró rematar a portería; «la albiceleste» se acordó de jugar y atacar en las postrimerías del encuentro.
El conjunto español ganó con total justicia y fue ampliamente superior a la escuadra subcampeona.
A los españoles solo me queda por decirles: «Mis más sinceras felicitaciones por el logro obtenido».
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