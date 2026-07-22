Alicante, ciudad abandonada

Soy una ciudadana de Alicante y no descubro nada nuevo de lo sucio que está nuestro municipio. No voy a entrar en detalles sobre el abandono que sufren los diferentes barrios de la ciudad, como la zona norte, por ejemplo, porque necesitaría toda una tesis doctoral. Voy a hablar de la zona comercial y turística de Alicante, Avenida Maisonnave, "el gran escaparate" de nuestra ciudad.

Compartimos esa calle tanto los habitantes de Alicante como los residentes en diferentes ciudades y pueblos que acuden de compras y de ocio a la ciudad, y, en concreto, a esta zona, sin olvidar a los turistas que transitan de tienda en tienda o visitan los dos centros comerciales que se encuentran en ambos extremos de la avenida.

¿Qué se encuentra la diversa ciudadanía cuando acude a dicha avenida? Baldosas sueltas, distintas arquetas hundidas, sueltas o a distinto desnivel y un pavimento que convierte un simple paseo en un riesgo innecesario.

Si los responsables de la limpieza y mantenimiento de la ciudad tienen esta actitud de abandono y desidia de este espacio público, que es una zona VIP, es fácil imaginar cómo se encuentran muchos otros barrios de la ciudad.

El pasado 16 de julio sufrí una caída por culpa de una arqueta suelta. Por fortuna, fue un porrazo sin consecuencias graves, pero podía haber sido grave. Y es posible que así sea si la situación no se revierte y otra persona se tropieza como me pasó a mí.

Como ciudadana me pregunto cómo los dirigentes de la ciudad pretenden que Alicante sea un emblema de Ciudad Turística cuando la suciedad nos come, el abandono en el mantenimiento es claro y notorio, careciendo de refugios climáticos con los tórridos veranos que padecemos. Parece ser que los responsables de mantener una ciudad digna no salen de compras, de paseo, y ven que Alicante se ha convertido en una cochambre. Nunca Alicante ha estado en este estado de desidia.

Noticias relacionadas

Los habitantes de Alicante merecemos otra ciudad más limpia, con un buen mantenimiento de aceras y jardines. Pagamos nuestros impuestos para que así sea. Queremos sentirnos orgullosos de nuestra ciudad y no avergonzados de ver el abandono y degradación constante de la misma. Soy Carmela, una ciudadana que aspira a vivir en una ciudad digna.