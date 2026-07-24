Cartas de los lectores
Tráfico erróneo en la avenida Doctor Rico
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Antonio del Olmo Pina
Ya estoy habitando una vivienda de Doctor Rico dos semanas. La velocidad de las motocicletas excede en mucho los 40 y los 50 Km/h en muchas ocasiones. Los automóviles salen de los garajes en coincidencia. Reclamo al ayuntamiento un radar y controles de movimiento para que no ocurra una desgracia de la que el actual Consistorio sería único responsable si eso se omite. No pido ya controles de ruido de tubarros de ciclomotores, pues esto sería ya pedir mucho al actual alcalde, que tan ocupado está en atender tantas festividades.
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