Respuesta a la carta: "La letra de nuestro himno nacional"

Son muchas las veces que se habla de ponerle letra a nuestro himno nacional, pero soy de las personas que opinan que el sentimiento, no siempre necesita ser expresado a través de la palabra. Eso es lo que nos hace especiales, diferentes,unicos, y a su vez distintos de los demás himnos. No necesitamos palabras para definir aquello que en ese momento sentimos, simplemente nos dejamos llevar por ello, lo interiorizamos, dejamos que fluya. Hay cosas que no necesariamente necesitan de las palabras y emanan directamente del corazón, y por ello creo que tantas veces ha fracasado el hecho de que haya personas que intenten poner letra a lo que sentimos al escucharlo. Al igual que las sinfonías, el silencio vocal de nuestro himno lo envuelve en el profundo silencio de nuestra atronadora unión.