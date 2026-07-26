Cartas de los lectores
Campamentos de verano también para algunos políticos
Antonio Alaminos López
Los hay en la naturaleza. Qué son los más tradicionales. Los hay urbanos, deportivos y escolares, entre otros. Campamentos y colonias de verano que vienen a solucionar el tema familiar de compaginar a los jóvenes con el trabajo de los padres. Además de que en todos se convive, se socializa, se hacen amistades, se aprende experimentalmente y sobre todo se divierten. Pero este año además de ser para niños y jóvenes, convendría que participaran algunos cargos institucionales de índole política, con sus investigaciones, imputaciones y sentencias a cuestas. Porque, en julio y agosto, los campamentos y las colonias constituyen una de las mayores escuelas de ciudadanía donde se involucran desde los más jóvenes, los monitores, las familias hasta los voluntarios. Todo ello en el marco del tiempo libre. Se convive en un ambiente de amistad realizando talleres, juegos, rutas, senderismo y técnicas de aire libre que fomentan valores como compartir, respetar a los demás, la solidaridad y la salud en plena naturaleza.
Siempre, en este tipo de actividades, prima mucho la seguridad y han ido acrecentando su importancia en términos económicos y de empleo, tanto en su vertiente educativa, turística y de ocio. Con el sol, el cielo nocturno, las risas, la cercanía de los animales amigos, una guitarra, un curso que terminó en junio y otro que comenzará en septiembre, una mano amiga, el servicio a los demás, la sencillez de una conversación, la subida a una montaña bajita, el hasta siempre y el adiós. Así se cierran muchos campamentos y colonias de verano. Y todo esto también les vendría muy bien a algunos políticos. Además de estar muy contentos porque la selección española haya ganado la copa mundial de fútbol, poniendo su segunda estrella en la camiseta. ¡Así que enhorabuena y felices campamentos!
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gallo Rojo vuelve a brillar en el 125 aniversario de El Campello
- La Policía Local de Torrevieja pide por megafonía que los bañistas salgan de la playa del Cura ante el riesgo de reventón térmico y... ni caso
- Los Bomberos de Alicante despliegan un contingente para colaborar en la extinción de los incendios en el centro de España
- Tambora abre al público pese al decreto de cierre del Ayuntamiento de Alicante y tras una reunión con el edil de Urbanismo
- La AEMET avisa de un calor asfixiante en Alicante: los termómetros llegarán a los 39 grados este sábado
- El PSPV presiona al PP para que recupere los pisos de Les Naus que quieren vender Rocío Gómez y el gestor de la cooperativa
- Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuando llegas al taller lo que tienes que decir es que no te enfría el aire acondicionado no que te pongan una carga”
- El PP y Vox endurecen las condiciones para que los municipios sean considerados como “turísticos”