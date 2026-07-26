Los hay en la naturaleza. Qué son los más tradicionales. Los hay urbanos, deportivos y escolares, entre otros. Campamentos y colonias de verano que vienen a solucionar el tema familiar de compaginar a los jóvenes con el trabajo de los padres. Además de que en todos se convive, se socializa, se hacen amistades, se aprende experimentalmente y sobre todo se divierten. Pero este año además de ser para niños y jóvenes, convendría que participaran algunos cargos institucionales de índole política, con sus investigaciones, imputaciones y sentencias a cuestas. Porque, en julio y agosto, los campamentos y las colonias constituyen una de las mayores escuelas de ciudadanía donde se involucran desde los más jóvenes, los monitores, las familias hasta los voluntarios. Todo ello en el marco del tiempo libre. Se convive en un ambiente de amistad realizando talleres, juegos, rutas, senderismo y técnicas de aire libre que fomentan valores como compartir, respetar a los demás, la solidaridad y la salud en plena naturaleza.

Siempre, en este tipo de actividades, prima mucho la seguridad y han ido acrecentando su importancia en términos económicos y de empleo, tanto en su vertiente educativa, turística y de ocio. Con el sol, el cielo nocturno, las risas, la cercanía de los animales amigos, una guitarra, un curso que terminó en junio y otro que comenzará en septiembre, una mano amiga, el servicio a los demás, la sencillez de una conversación, la subida a una montaña bajita, el hasta siempre y el adiós. Así se cierran muchos campamentos y colonias de verano. Y todo esto también les vendría muy bien a algunos políticos. Además de estar muy contentos porque la selección española haya ganado la copa mundial de fútbol, poniendo su segunda estrella en la camiseta. ¡Así que enhorabuena y felices campamentos!