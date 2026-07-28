Opinión | Cartas de los lectores
Jorge Vicuña Martínez
La demografía, causa de incendios, danas y sequías
No se pueden tapar las negligencias y prohibiciones con otra cosa que llaman el cambio climático. ¿No serán ciclos que ya han ocurrido antes? La causa de estos desastres es “la España vaciada“ al haber cada vez más pueblos abandonados, por no ayudar al campo, por no poder pastar las ovejas, ganado en general, el descuido de la apicultura, por más de una prohibición, por carecer de la maquinaria adecuada, no ayudar a la rehabilitación de las casas y caseríos, etcétera. La gente abandona los pueblos con el consiguiente deterioro, en general, del campo cuando se podría solucionar al mismo tiempo el paro de larga duración, el problema de la inmigración, los jóvenes sin trabajo y otras personas. Tendrían vivienda sin hipoteca y evitaríamos la importación de tantos productos, ahí está la solución: la ayuda al campo.
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