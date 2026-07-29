En mi artículo de la semana pasada sugería que estas personas a las que se les regala una paguita cada mes, deberían de limpiar el monte. Probablemente, también deberían hacerlo los presos, que generan gasto y cero productividad. Porque si los montes están limpios, los incendios son bastante improbables. ¿Quién tiene la culpa de estos incendios? Recordemos que el pasado 21 de mayo Pedro Sánchez presumía del “mayor despliegue antiincendios de la historia” y aseguraba solemnemente que "hay todo un país preparado para actuar”. Tratemos el tema, recordando que extinguir es infinitamente más caro que prevenir.

Partiremos de un principio general de la vida: cuando la crítica viene de alguien que no es un ejemplo de nada… no cuenta. Ayuso pidió a la Unidad Militar de Emergencias ayuda, y entonces apareció nuestro ministro Óscar Bridge over troubled waters (no confundir con Óscar López; aunque dicen más o menos lo mismo… uno tiene barba y el otro no) diciendo “reduce impuestos a los ricos y luego pide que el Gobierno le resuelva la papeleta”, “olvidando” que la UME no es el Gobierno, y que la Comunidad de Madrid paga más que otras comunidades autónomas. Eso sí, el Gobierno ha pedido 4 hidroaviones a Europa. Y ese mismo Gobierno envió a Marruecos y Venezuela cincuenta y tantos militares de la UME recientemente, para “resolverles la papeleta”, por usar las mismas palabras de nuestro ministro más admirado (que no ha dimitido por lo de Adamuz), y son países que no pagan. Bueno, Venezuela sí que pagaba… pero a alguien que gobernaba antes.

¿Qué ocurre con estos hidroaviones? Se compraron cuando Franco creó el ICONA y luego se han modernizado. Tienen un mantenimiento bastante complejo, ya que cuesta encontrar repuestos, así que tienen revisiones muy largas y algunos aparatos se quedan inmovilizados durante meses. Cuando empezaron los incendios, algunos estaban en mantenimiento o esperando piezas. Como se ha invertido tanto dinero en el rescate de Plus Ultra, señoritas de compañía (que, por usar las palabras de nuestro expresidente favorito, no sé si tenían “afán patrimonial”), o en extraños programas de cooperación internacional … pues ya no quedaba dinero para hidroaviones. Una duda: si la recaudación de impuestos está en máximos históricos (325.356 millones)… ¿A dónde van?

Debido a la agenda 2030, no se pueden hacer cortafuegos, desbrozar maleza o recoger piñas… que son un combustible increíble. Y hasta ponen drones para vigilar que no se recojan. Es probable que el cambio climático influya en que tengamos tantos incendios... pero bastante poquito. En Euskadi no hay incendios, ¿no ha llegado el cambio climático todavía? Cuando llueve en junio, la maleza crece, y en julio, a 44 grados, se seca, y si nadie la limpia ni hay cabezas de ganado que se la coman (a eso se le llama “ramonear") pasa lo que pasa. Le añadiremos que, como a los agricultores y ganaderos se les exige una burocracia kafkiana y unos impuestos infinitos, están desapareciendo. Y quiero aprovechar para recordar que hace 2 años, en la gala de los Goya en Valladolid, mientras que dentro de la sala se alababa a un régimen terrorista que cuelga a los homosexuales y lapida a las mujeres, estaban los agricultores fuera con los tractores… y nadie les hacía ni caso, cuando de ellos depende que comamos cada día. ¿O es que los de Hamás nos van a alimentar? Pues se están importando productos de Marruecos que no tienen la misma exigencia que los de aquí, fumigando a tutiplén, arruinando a nuestros agricultores.

Creo que es importante aclarar a los conspiranoicos que no se queman montes para instalar plantas fotovoltaicas, ya que la ley 43/ 2003 de Montes establece, con carácter general, la prohibición de cambiar el uso forestal de los terrenos incendiados durante al menos 30 años. De hecho, para un promotor, un terreno incendiado supone más costes, restricciones y una tramitación más compleja. Eso sí, lo de Moreno Bonilla, eliminando olivos centenarios para poner placas solares… como que no lo veo.

Y otro tema para que nadie escurra el bulto: las competencias en materia forestal están transferidas a las comunidades autónomas, según el artículo 148 de la Constitución. La gestión diaria de prevención y extinción es autonómica, mientras que el Estado se encarga de la coordinación y apoyo con medios extraordinarios… y aquí es donde han fallado.

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Acabaré con una idea: copiemos el modelo de gestión de los montes de los pueblos de Soria, donde apenas hay incendios. Allí la gestión y explotación del monte la llevan sus habitantes, que, como obtienen un rendimiento económico, mediante la extracción de leña, madera, pastoreo, caza y setas, se cuidan muy mucho de evitar los incendios, eliminando matorrales y manteniendo las pistas forestales. A la ribera del Duero, existe una ciudad cantaba Gabinete Caligari.